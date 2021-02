Scicli. Buscema(Italia Viva) replica alle inesattezze di Trovato

“Tutti abbiamo diritto a dire la nostra, la politica è fatta di continui dibattiti, ma le parole che si dicono devono essere supportate almeno da una certa evidenza e verità”. Con queste parole la consigliera Marianna Buscema replica alle affermazioni della consigliera Rita Trovato che, in alcune uscite pubbliche, ha dichiarato una serie di inesattezze.

“Non sono avvezza – afferma Buscema – ad andare appresso alle polemiche e a “inseguire” affermazioni varie ma in questo caso lo devo ai miei elettori che si sono sentiti offesi e in tanti mi hanno chiamato, invitandomi a dare una risposta. Per prima cosa vorrei ricordare alla consigliera Trovato che la sua possibilità di sedere in Consiglio comunale non deriva da voti personali né tanto meno dal voto di Laboratorio Scicli, compagine che non ha avuto la possibilità di eleggere neppure un consigliere. La consigliera Trovato siede in aula grazie ai voti avuti dalla coalizione che l’ha sostenuta. Ad essere ancora più precisi ha avuto meno voti rispetto alla coalizione, che si è trovata nella difficoltà di trascinare un candidato sindaco non conosciuto da molti cittadini. Pertanto, lei in Consiglio avrebbe dovuto fare il “capo” dell’opposizione, colei che per prima doveva vigilare sull’operato del sindaco e guidare la nostra azione politica di opposizione, circostanza che è cambiata nel tempo. È ormai, invece, da tempo al fianco della maggioranza dalla quale è stata eletta presidente del Consiglio. Per questo mi sono permessa di parlare di incoerenza politica in seno al Consiglio comunale”.

“Veniamo, poi – dice ancora Marianna Buscema – alla parte delle dichiarazioni che mi riguardano direttamente: mi ha accusato di incoerenza per i partiti cambiati, informandomi anche di un mio passaggio a Forza Italia che forse sarà avvenuto a mia insaputa. La prima volta che mi sono affacciata alla politica avevo 18 anni e per empatia con l’allora candidato sindaco Falla decisi di mettermi in lista con la rete di Leoluca Orlando semplicemente per fornire un mio contributo, non certo per essere eletta. Ma la passione politica mi fece stare sempre in quell’area. Successivamente, quando decisi che era il momento di mettersi in gioco seriamente, lo feci con l’Udc lista dove sono stata eletta con quasi 400 voti personali. Sono rimasta nell’Udc, riconoscendomi nei valori dei moderati, fin quando il partito a livello provinciale e poi anche regionale perse quelle persone che per me erano punto di riferimento in quel progetto di centro che guardava sempre, nel mio caso, verso la sinistra moderata. A quel punto sono stata indipendente per ben due anni all’interno del Consiglio e infine, quando è partita l’esperienza di Italia Viva, ho sentito che quel progetto di sinistra riformista mi permetteva di riprendere il percorso interrotto e così ho aderito. Il mio attuale partito, secondo la consigliera Trovato, è rappresentato a Scicli solo da me ma, mi spiace deluderla, conta più persone di quelle che evidentemente sono tra le conoscenze della consigliera. Era doveroso sottolinearlo perché molti miei elettori si sono sentiti offesi dalle sue parole e tanto dovevo e la ringrazio per la possibilità che mi ha dato di fare chiarezza perché forse qualcuno potrebbe avere le idee confuse. Adesso però il mio invito è di confrontarci in merito ai contenuti perché tante volte queste “diatribe” fini a se stesse rischiano solo di distogliere l’attenzione sulle vere problematiche di Scicli”.

