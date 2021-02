Messico: stati di confine in tilt per il gelo

Messico settentrionale in ginocchio per le temperature polari. Gli stati di Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas e Nuevo León, tutti al confine con il Texas stanno vivendo per il secondo giorno consecutivo continue interruzioni di corrente a causa delle rigide temperature fino a meno 22° registrata in Texas che ha causato la mancata fornitura di gas agli stati di confine. L’operatore del sistema elettrico messicano Cenace sta gestendo il black out razionando a rotazione, l’energia elettrica a famiglie e industrie. Coinvolte circa 4,7 milioni di utenti del nord del Messico. Un’insolita ondata di freddo che ha costretto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a dichiarare lo stato di emergenza gelo che ha paralizzato pozzi petroliferi e raffinerie, imponendo drastiche restrizioni ai gasdotti.

