La crescita dell’Egea PVT Volley Modica del coach Enrico Quarta

La quarta giornata di campionato nazionale di pallavolo di serie B1 si è conclusa per l’EGEA PVT MODICA come non ci si aspettava.

In 10 giorni dal suo arrivo, il nuovo tecnico Enrico Quarta ha svolto un lavoro intenso e “riparativo” per certi aspetti, preparando la squadra ad un incontro di livello. In poco tempo le ragazze hanno dimostrato una crescita e una determinazione tangibili, che non sono state tuttavia sufficienti per battere una Rizzotti Design Catania scesa in campo più agguerrita che mai e soprattutto molto migliorata rispetto all’inizio della stagione, anche grazie all’acquisto dell’opposto Muzi, miglior attaccante della partita.

Di certo l’indisponibilità della centrale Erika Dell’Ermo a causa di un infortunio ha segnato negativamente l’inizio del campionato, destabilizzando un sestetto consolidato, ma il vero neo di questa squadra è chiaramente la difficoltà nel conservare concentrazione e continuità di gioco per l’intera durata del match. Sebbene nel primo set, così come nel terzo ad Aragona, si sia intravisto uno spiraglio di miglioramento, Ferro e le sue fanno ancora fatica ad entrare completamente in partita.

“La gara contro Catania è stata caratterizzata da troppi alti e bassi – dichiara Coach Quarta – che hanno reso il nostro gioco poco costante ed efficace. Nonostante il buon inizio e i parziali sempre a nostro favore (fino al terzo set), nei momenti decisivi siamo stati poco cinici e determinati per poi subire un calo psicofisico nel quarto set, e questo è senz’altro motivo di rimpianto.”

Il risultato della gara contiene un messaggio che suggerisce che c’è ancora tanto da lavorare, ma le ragazze di Enrico Quarta e l’intero staff tecnico sono pronti a dedicare tutte le energie necessarie per superare questo periodo di difficoltà.

“L’unica strada possibile per cambiare questa situazione è l’applicazione costante in palestra, il sudore e il sacrificio, conditi da regole chiare e rigorose” continua Enrico Quarta, che regala una promessa a tutti i sostenitori dell’Egea PVT Modica: “in questo percorso così tortuoso, non ci daremo pace cercando di giungere alla vittoria il prima possibile”.

E conclude: “posso rivelare che avverto una grande responsabilità e attaccamento verso questa maglia. Nonostante io sia qui da poco più di una settimana, ho avuto modo di apprezzare tutti gli sforzi, da un punto di vista organizzativo, che questo gruppo dirigenziale sta mettendo in pratica e intendo onorare questa maglia guidando la mia squadra attraverso l’esempio, perché sono fermamente convinto che il lavoro paga sempre. Per questo motivo sono impaziente di scoprire la “nuova Pvt Modica”, frutto di perseveranza e impegno.”

