Nomina del nuovo vescovo di Ragusa solo fakenews

In questi ultimi giorni c’è stato un tamtam sui social e sulle chat riguardo alla probabile nomina del nuovo Vescovo di Ragusa, ma in realtà è solo una fakenews, perché dal sito della Diocesi, e dal Bollettino della Sala Stampa Vaticana – che ogni giorno comunica le rinunce e le nomine dei Vescovi – non trapela nessuna informazione a riguardo.

In alcuni messaggi era anche circolata la convocazione del clero in Cattedrale per le 12 di martedì scorso, elemento che avrebbe rafforzato il dilagare della fakenews, che è poi stata prontamente rimossa, rivelandosi uno scherzo carnevalesco.

È certo che la nomina spetta al Papa, e non ai messaggi su social, e che fino a una certa data vige il segreto pontificio, quindi forse chi sarà nominato Vescovo in questo momento già lo sa, ma di sicuro non lo dirà ai quattro venti, visto che ancora non è il momento opportuno.

Nella fakenews di domenica 14, quest’anno domenica di Carnevale, è circolato il nome di Mons. Giuseppe Licciardi, attualmente pro vicario generale nella Diocesi di Cefalù, figura preparata e giovane e molto apprezzata nella sua diocesi.

Ma si è fatto anche il nome di Mons. Cesare Di Pietro, attualmente Vescovo ausiliare di Messina, una delle più grandi diocesi della Sicilia. Una persona senza dubbio preparata, con un grande zelo pastorale, ma nominata per dare una mano al Vescovo di Messina nella gestione della Diocesi, e quindi poco probabile che venga scelto.

Sicuramente chi sarà ancora nessuno lo sa, tranne i diretti interessati. In questo momento la Diocesi di Ragusa è affidata nelle mani di Mons. Roberto Asta, quale amministratore apostolico, poi si vedrà!

