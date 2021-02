M5s. Parziale scerbatura ponticello di via Alfieri a Ragusa

“Ci segnalano l’effettuazione della scerbatura a metà sul piccolo ponte che attraversa la linea della ferrovia in contrada Tabuna, all’altezza di via Alfieri. Ci sembra strano, però, che questi interventi siano stati eseguiti solo su un versante mentre l’altro risulta ancora pieno di sterpaglie di ogni tipo, impedendo la migliore visuale agli automobilisti in transito”.

E’ quanto evidenzia il consigliere comunale M5s Sergio Firrincieli precisando che risulta certo che non si tratta di interventi effettuati dal Comune, così come è stato possibile appurare. “Però è opportuno – continua Firrincieli – anche alla luce dei rapporti che l’amministrazione comunale si pregia di avere con le Fs, che chi di competenza interloquisca con chi ha effettuato solo una parte dei lavori e li solleciti, con spirito propositivo, a completare anche gli altri. L’uscita a raso dal ponticello è resa rischiosa dalla mancanza di visibilità. Ed è necessario che si possa intervenire in tempi rapidi visto, che tra l’altro, per una parte si era riusciti a garantire delle risposte. Ma riteniamo che quest’azione solo in modo parziale non abbia senso”.

