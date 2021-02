India. Attivista pro Greta Thunberg imprigionata

La polizia ha tratto in arresto in queste ore Disha Ravi, 22enne attivista leader della sezione indiana del movimento per il clima Fridays for Future a Thunberg. La Ravi è accusata di aver contribuito a modificare e distribuire documenti su Internet che la svedese Greta Thunberg aveva promosso a sostegno della protesta degli agricoltori nel paese. La Thunberg, che non perde occasione per mettersi in mostra, aveva condiviso su Twitter un “toolkit” che elencava le modalità per aiutare gli agricoltori indiani, contro le riforme agricole adottate dal governo di Narendra Modi.. La polizia ha prelevato la Disha dalla sua abitazione di Bangalore, trasferendola a New Delhi per interrogarla. “Lo scopo principale del ‘toolkit’ era creare disinformazione e insoddisfazione nei confronti del governo in carica”, ha detto alla stampa Prem Nath, funzionario di polizia della capitale. Il toolkit ha cercato di amplificare artificialmente le fake news attraverso diversi tweet, cercando di convincere la popolazione a partecipare all’azione di protesta il 26 gennaio, Festa della Repubblica in India” ha detto Nath. Il mese scorso, migliaia di contadini indiani hanno rotto i cordoni di polizia prendendo d’assalto lo storico Red Fort (Forte Rosso) della capitale abbattendo a bordo di trattori, barricate e blocchi stradali. La Thunberg, ha evitato di commentare l’arresto della Ravi e il suo coinvolgimento.

