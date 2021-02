“Nasce il nuovo Governo. E una riflessione a caldo è doverosa. Manca lo sport”. A dirlo è il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, che si dice perplesso per le scelte maturate su questo fronte da parte del nuovo esecutivo nazionale. “Per carità – sottolinea Vitale – so bene che hanno chiarito che sarà aggregato con le Politiche giovanili. Ma non è la stessa cosa rispetto all’avere un dicastero pienamente autonomo. Sorprende questa disattenzione nei confronti di una realtà che dovrebbe avere, invece, pari dignità rispetto alle altre. Comunque sia, per quanto ci riguarda, a livello comunale, grazie al sindaco Cassì e all’assessore al ramo Eugenia Spata, stiamo operando per cercare di garantire risposte adeguate a tutti gli operatori di questo ambito. E lo stiamo facendo monitorando il funzionamento di tutti gli impianti affinché, quando si ripartirà a pieno regime, gli stessi possano assolvere nella maniera migliore ai propri compiti. Lo sport è aggregazione, benessere, salute. E in questo modo lo intendiamo nella nostra città. A quanto pare, non è una interpretazione unanime. Significa che dovremo ancora sforzarci, e sempre di più, ciascuno nel proprio ruolo, per fare in modo che questa cultura attecchisca ulteriormente”.

