Lega Ragusa. Andrea La Rosa, avvia l’attività sui territori

Il responsabile Enti locali della Lega provinciale di Ragusa, Andrea La Rosa, in sintonia con il coordinatore provinciale Salvo Mallia, sotto la supervisione del segretario regionale, on. Nino Minardo, e della deputazione regionale, ha avviato un’azione di monitoraggio sul territorio per consolidare i rapporti con le varie realtà politiche, movimenti e associazioni, con cui sarà possibile condividere strategie comuni e unità d’intenti. “L’obiettivo principale che ci prefiggiamo – aggiunge La Rosa – è di fare crescere e strutturare il partito su tutta l’area provinciale. E ciò si può fare attraverso un costante confronto tra amministratori e dirigenti, coinvolgendo la base. Sulla scorta dell’esempio di Vittoria, dove tra la Lega e il movimento politico Sviluppo ibleo è stato stipulato un patto federativo, intendiamo attivare percorsi analoghi anche in altri Comuni iblei, a cominciare dal versante ipparino, da Vittoria a Comiso, dove, anche in quest’ultimo caso, esiste già un gruppo di persone organizzate che si renderebbero disponibili per portare avanti un percorso condiviso. E’ chiaro che non ci fermeremo solo al versante ipparino ma stiamo cercando in ogni singolo comune ibleo di comprendere se esistono i presupposti per attivare esperienze analoghe con associazioni, movimenti politici e progetti civici. Vogliamo, insomma, lavorare sempre di più per costruire la Lega dei territori allo scopo di rispondere alle esigenze crescenti delle nostre comunità, alle prese con difficoltà di ogni genere e che, dalla politica, si attendono risposte all’altezza della situazione”.

