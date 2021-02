Ragusa Calcio contrario alla ripresa del campionato di Eccellenza

“Continuiamo ad ascoltare in questi giorni dichiarazioni, provenienti da fonti attendibili, riferite al riavvio del campionato di Eccellenza. Noi manteniamo di certo la nostra contrarietà alla ripartenza per motivazioni esclusivamente legate alla salute di tutti i nostri tesserati. E’ chiaro, però, che se si ripartirà, con il format che è stato previsto, ci saremo anche noi”. A dirlo il presidente dell’Asd Ragusa calcio, Giacomo Puma, insieme al direttore generale azzurro, Alessio Puma. “Siamo contrari alla ripartenza – continuano il presidente e il diggì – perché non si può dire affatto che si sia stabilizzata la situazione pandemica con riferimento ai contagi e, anzi, con le cosiddette varianti, adesso, c’è il rischio che la situazione possa ulteriormente peggiorare. Naturalmente speriamo che non sia così. In più, si parla di applicare lo stesso protocollo sanitario utilizzato in Serie D anche al campionato di Eccellenza. Ma abbiamo visto come questo protocollo si sia rivelato sostanzialmente deficitario se è vero, come è vero, che ogni settimana si registrano tre-quattro rinvii. In ogni caso, e questo lo diciamo a scanso di equivoci, il nostro obiettivo, così come era già all’inizio della stagione, sarà quello di posizionarci tra le prime otto posizioni in classifica, per giocarci le nostre chance finali ai play off. A tal proposito non escludiamo movimenti in entrata, sul fronte mercato, proprio per rafforzare la squadra e renderla competitiva sulla base delle suddette necessità. In pratica, è come se ripartisse un nuovo campionato. E, quindi, bisognerà organizzarsi di conseguenza”.

