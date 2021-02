Neonato modicano abbandonato a Ragusa. Il DNA incastra il padre

Il padre del neonato abbandonato a Ragusa lo scorso 4 novembre è il macellaio che inscenò il ritrovamento del piccolo. Lo conferma il DNA. La Procura di Ragusa ha chiesto per l’uomo il giudizio immediato con l’accusa di abbandono di minore.

Ancora al vaglio degli inquirenti la posizione della madre, che è indagata per concorso. Il commerciante ragusano, raccogliendo la richiesta di aiuto della ex compagna, si era recato a Modica dove trovò la donna che aveva appena partorito il piccolo nella sua abitazione.

Sulle base delle sue dichiarazioni, l’uomo decise di inscenare l’abbandono e il ritrovamento proprio davanti alla sua macelleria, a Ragusa, in via Saragat, ritenendo questa la via più breve per fare intervenire i soccorsi e trasferire il neonato in ospedale.

Il bambino fu trasferito al Giovanni Paolo II, dove gli furono prestate le prime cure. Dal 20 novembre il piccolo è stato affidato in pre adozione a una famiglia siciliana.

