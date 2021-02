Commissariata la sezione di Ragusa di Assostampa

La giunta esecutiva dell’Assostampa regionale ha deciso di commissariare la sezione di Ragusa per verificare la situazione amministrativa, anche in vista della formazione della nuova Segreteria. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della morte di Gianni Molè per covid.

Il collega che seguirà in questa fase è Prospero Dente, Segretario provinciale della sezione di Siracusa, che lavorerà d’intesa con il segretario regionale.

Presto verrà calendarizzata una riunione con gli iscritti alla quale parteciperà anche il Segretario Assostampa regionale, Roberto Ginex.

