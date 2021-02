Lega. Riunione con concessionari demaniali e ristoratori iblei

Convocata dal Coordinatore Provinciale, Salvo Mallia, si è tenuto un partecipato e produttivo incontro, tramite piattaforma Zoom, con molti esponenti della categoria dei ristoratori e dei concessionari demaniali iblei. Alla riunione erano presenti anche il Segretario Regionale della Lega, On. Nino Minardo, e l’On. Orazio Ragusa. L’incontro è stato caratterizzato da numerosi interventi che hanno messo in evidenza il grido d’allarme e d’aiuto degli imprenditori nostrani, abbandonati dal Governo Nazionale uscente e senza le necessarie garanzie per affrontare al meglio un futuro ancora incerto per via della pandemia. Le criticità che hanno evidenziato gli imprenditori intervenuti hanno palesato l’assoluta inadeguatezza della politica di sostegno del Governo uscente alle imprese, a partire anche dall’importanza di una rimodulazione i codici Ateco, poiché alcune tipologie di attività sono rimaste escluse dal Decreto Ristori. Proprio sui ristori è apparsa chiara l’insufficienza delle misure messe in atto dal Governo uscente, soprattutto sulle tempistiche di erogazione. Come ben si sa, il tempo, per un’impresa, è danaro e, di conseguenza, una politica seria deve necessariamente passare da un forte e rapido sostegno verso le realtà produttive che costituiscono il tessuto economico del Paese. È necessario che le imprese tornino a vivere con il lavoro, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Lavorare e produrre in sicurezza per rilanciare l’economia del nostro territorio. La Lega, come ha evidenziato il Coordinatore Provinciale, Salvo Mallia, fa dell’ascolto il proprio punto cardine e continuerà ad organizzare appuntamenti tematici per ascoltare i bisogni delle categorie produttive del nostro territorio.

Alla riunione hanno partecipato anche il Responsabile Regionale Segreteria della Lega, Gabriele Scariolo, il Responsabile Organizzativo Provinciale, Matteo Giannì, il Responsabile Provinciale Enti Locali, Andrea La Rosa, i Coordinatori Cittadini ed i Responsabili Dipartimento Provinciali

