L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha diramato una comunicazione alle imprese del comparto per fornire precisazioni in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento, previsto dal cosiddetto “decreto Agosto”. “La norma citata – sottolineano dai vertici dell’Ebt Ragusa – prevede che il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo. Ai lavoratori che aderiscono all’accordo di risoluzione è consentito l’accesso alla Naspi. Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento”.

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in esame, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri. Nel caso di revoca del licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto 2020 – 13 ottobre 2020, come previsto dal comma 4, articolo 14, del D.L. n. 104/2020, successivamente abrogato dalla Legge n. 126/2020, di conversione del decreto agosto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, dovranno versare al Fondo le quote di Tfr maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale e potranno recuperare il c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

