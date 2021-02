Ragusa, firmato accordo di Programma per il Distretto D44

Firmato lo scorso 11 Febbraio presso la sede dell’ASP 7 di Ragusa l’Accordo di Programma tra i Sindaci del Distretto D44 e il Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa, Angelo Aliquò, per l’attuazione del “Sistema informativo integrato e cartella socio-sanitaria informatizzata”.

L’Accordo di Programma consentirà al Distretto Socio-sanitario di attuare degli obiettivi fondamentali tesi a favorire una presa in carico unitaria degli utenti in stato di bisogno, rafforzando l’integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e migliorando la gestione e la definizione di modalità operative condivise.

Gli operatori potranno utilizzare e implementare la “Cartella Socio Sanitaria Informatizzata” (CSSI) e la piattaforma web dedicata, realizzata grazie all’attuazione del progetto di cui al QSN 2007/2013 – Attuazione Obiettivi di Servizio “Servizi di Cura agli anziani”, creando un unico punto di accesso ed evitando così la duplicazione di interventi.

“Un altro passo avanti – gice il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta – per migliorare la modalità di erogazione dei servizi domiciliari alle persone in stato di bisogno, con modalità che terranno conto della rete familiare e delle risorse disponibili sul territorio a supporto del progetto di assistenza, per massimizzare la qualità del servizio erogato”.

Salva