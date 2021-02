Sono 709 tamponi oggi durante lo screening di massa a Modica. Per l’ennesima volta non è stato registrato nessun positivo al coronavirus. Precisamente si tratta della quinta volta consecutiva che non si riscontrano casi di positività tra tutti coloro che si sottopongono a tampone rapido.

“ Continuando questo trend, – ha detto il sindaco di Modica Ignazio Abbate – lo screening di massa verrà sospeso alla fine di febbraio.

Con l’augurio e la speranza che non sia necessario ripristinarlo.”

