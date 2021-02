Ragusa.Presidio protezione civile operativo dalle 22 di domenica

Il Presidio Territoriale di Protezione civile informa che le previsioni meteo indicano il repentino calo delle temperature nel territorio comunale di Ragusa già dalla serata di domenica 14 febbraio e la conseguente formazione di ghiaccio lungo le strade comunali nelle prime ore del mattino. Per questo motivo quindi Il Presidio territoriale di Protezione civile sarà quindi operativo dalle ore 22 di domenica 14 febbraio fino alle ore 8 del 17 febbraio per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano comunale di protezione civile,

Le operazioni di monitoraggio saranno garantite dal personale dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, dal Gruppo dei volontari di PC, FIVE e ODV PC.

