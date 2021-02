Si abbassa notevolmente la curva dei contagi a Modica

La curva epidemica continua la sua discesa in provincia di Ragusa. Dati confortanti che sfiorano il crollo dei contagi sopratutto a Modica, con solo 34 positivi al covid-19. I numeri, rispetto a ieri ma soprattutto rispetto a domenica scorsa continuano ad abbassarsi velocemente. Non si può dire lo stesso per la città di Ragusa (65 positivi) e di Vittoria (86 positivi) che rispetto a ieri sono in aumento, con un trend opposto rispetto a quello delle altre città Iblee. Ottime notizie dagli ospedali, continua infatti ad affievolirsi sensibilmente la pressione sui reparti: rispetto alla scorsa settimana si contano ricoverati in meno nei reparti Covid, con 12 ricoveri di cui 8 in regime ordinario e 4 in terapia intensiva.

Gli attuali positivi sono 249 (10 provenienti da fuori provinciae 12 ricoverati.)

Questa la suddivisione per città: 6 ad Acate, 6 a Chiaramonte Gulfi, 23 a Comiso, 0 a Giarratana, 7 a Ispica, 34 a Modica, 1 a Monterosso Almo, 2 a Pozzallo, 65 a Ragusa, 1 a Santa Croce Camerina, 8 a Scicli e 86 a Vittoria.

