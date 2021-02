Modica, concorso fotografico “Carnevale in Farmacia”

Per rispondere con fiducia e speranza al triste momento che stiamo vivendo, Farmacia Iaconinoto di Modica ha organizzato il concorso fotografico “Carnevale in Farmacia”. L’idea è nata per dare ai bambini, che quest’anno non potranno festeggiare il Carnevale con feste e giochi tutti insieme, un’occasione di svago e di divertimento. Basta fare loro una foto in maschera e sarà pubblicata su Facebook. I primi tre che riceveranno più like, vinceranno fantastici premi! E’ possibile partecipare fino al 16 Febbraio.

Salva