A Modica la Giornata mondiale di preghiera per i malati

Ogni 11 febbraio la Chiesa celebra la Giornata mondiale di preghiera per i malati, in occasione della memoria della Madonna di Lourdes.

Nel messaggio annuale per la XXIX Giornata 2021, il tema della riflessione è: “La relazione di fiducia alla base della cura dei malati”, il Papà sottolinea come “una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno”. Il messaggio di quest’anno si colloca nell’attuale contesto di pandemia e proprio in relazione alla malattia che sta seminando angoscia e morte.

Nella diocesi netina, nel rispetto delle norme per contrastare la pandemia, si sono pensati diversi momenti nelle Cappellanie ospedaliere di Noto/Avola e Modica/Scicli. Il programma prevede un momento di preghiera per esprimere solidarietà fraterna ai fratelli e alle sorelle che vivono la prova della malattia, ricordando anche gli operatori sanitari, medici, infermieri, volontari che si spendono – soprattutto in questo tempo difficile – a servizio dei malati.

Questa mattina si è svolta nell’Ospedale di Modica la preghiera del S. Rosario, presieduta dal cappellano don Giorgio Cicciarella, insieme agli operatori sanitari. La celebrazione è seguita dalla Comunione Eucaristica ai malati e la consegna della preghiera per la Giornata del malato 2021.

