“Il presidente Musumeci, annunciando di voler chiedere che la Sicilia sia zona gialla, continua a far uso della politica zeppa di frasi ad effetto, veri e propri spot, solo perché sente la responsabilità nei confronti del mondo delle imprese e cerca di mitigare la visibile e più che giustificata acredine nei confronti del Governo regionale le cui azioni a sostegno delle categorie produttive dell’Isola sono state, ad esser gentili, carenti”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando le dichiarazioni odierne del presidente della Regione Siciliana che vorrebbe chiedere al Governo il passaggio alla zona gialla già questo weekend.

“Purtroppo il presidente finge di non sapere che ottenere la classificazione a zona gialla non è cosa che si chiede – dice ancora Dipasquale – ma si ottiene se la regione rispetta i parametri fissati dal Governo nazionale. Fortunatamente, grazie ai siciliani e alla correttezza con la quale molti cittadini stanno affrontando questa fase, seppur con enormi difficoltà e ormai poca pazienza, pare che i dati siano favorevoli e la classificazione di zona gialla potrebbe davvero arrivare. Però – conclude Dipasquale – Musumeci, che si distingue sempre per immobilismo, non può pensare che qualcuno ci caschi e gli dia meriti che non ha”.

