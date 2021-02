Vaccinazioni over 80. Sindacati dei pensionati danno contributo

Avviata da SPI CGIL, FNP CISL e UILP di Ragusa, per tutti gli iscritti e per gli over 80 della provincia, una campagna di sensibilizzazione per il piano vaccinale anti Covid 19 già avviato in Sicilia.

I sindacati dei pensionati intendono dare il loro contributo, come peraltro già annunciato all’inizio di questa fase emergenziale, a questa nuova iniziativa tesa a mettere in sicurezza le persone fragili e affette da gravi patologie.

“Valutiamo che il nostro sindacato, affermano Saro Denaro dello SPI CGIL, Giorgio Bandiera della UILP e Vito Polizzi della FNP CISL, attraverso la fitta rete presente sull’intero territorio provinciale possa essere utile a raggiungere quanti più anziani possibili.

Abbiamo adesso un compito primario ed essenziale per informare, in presenza e a distanza, il maggior numero di over 80. Necessaria un’azione tesa a contribuire ad una più ampia adesione alle vaccinazioni.”

Il sistema online attivato per le prenotazioni – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – consentirà di scegliere il Centro vaccinale più vicino e fissare data e orario dell’appuntamento.

Un sistema che richiede il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale.

“Le nostre sedi sono a disposizione per dare assistenza anche a chi ha difficoltà ad inserire i propri dati sulla piattaforma regionale per la prenotazione o non riesce a farlo neanche al numero verde dedicato 800.009.966.”

Salva