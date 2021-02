Vietnam. Governo dell’Indocina punta su sviluppo e istruzione

Prendiamo spunto da Amazon e altre aziende del web quando propongono e vendono i loro prodotti nel mondo. Le risposta alle richieste dei suoi clienti è presente e capillare 24 ore su 24. Ecco, anche le aziende del Vietnam devono adeguarsi e rispondere celermente, se un suo prodotto non è funzionante o deve essere sostituito. Questo per creare un nuovo equilibrio tra responsabilità e interessi legittimi. Per aiutare le imprese a sfruttare al meglio le opportunità di integrazione i ministeri devono rafforzare l’organizzazione di seminari specializzati e formazione del personale; guidare e aggiornare regolarmente le imprese sulle procedure e le normative in atto nei vari paesi. Attualmente, la promozione commerciale in Vietnam è abbastanza buona, ma cercare di fare un passo in più, significa approfondire e ottenere migliori risultati . Per crescere nel mondo c’è bisogno di tecnologia e innovazione. I ministeri competenti dovrebbero istituire gruppi consultivi, corsi di formazione intensivi, ovunque fondamentali. La stessa Banca Mondiale ha apprezzato molto gli investimenti che il Vietnam sta facendo nell’istruzione, che considera la fase di investimento più efficace in atto nel paese. Le scuole superiori, gli istituti di ricerca e le università, devono diventare di livello mondiale, determinanti nell’ecosistema di innovazione e sviluppo della Repubblica socialista.

L’Università Tan Tao è un’università situata nella città di Tan Duc, nella provincia di Long An, in Vietnam, uno dei più grandi conglomerati del Vietnam.

Il capo dello Stato è Nguyen Phu Trong che è anche Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam.

Salva