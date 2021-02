Sudafrica. Astra Zeneca: vaccino inefficace nei casi gravi

Anche il Sudafrica nutre qualche perplessità sull’efficacia dimostrata dal vaccino britannico della Oxford University Astra Zeneca, non in grado di immunizzare i pazienti dalla variante sudafricana del coronavirus nel caso si manifesti in pazienti con gravi malattie, secondo il professore Shabir Madhi, che ha guidato lo studio in Sudafrica. Quindi per il momento il vaccino rimane in stand by e gli ordini sospesi, visto che funziona con una certa efficacia (60-70%) solo in pazienti con sintomi da lievi a moderati. Madhi ha paragonato il vaccino Astra Zeneca a quello realizzato da Johnson & Johnson. “Nutriamo qualche speranza che il vaccino AstraZeneca possa funzionare così come il vaccino Johnson e Johnson in una diversa fascia d’età demografica per affrontare anche i casi di malati gravi” ha detto alla BBC. Rimangono tuttavia molte perplessità su alcuni vaccini in circolazione nel mondo che non aiutano certamente a comprenderne fino in fondo la loro reale efficacia sull’essere umano.

