Covid. Ancora in calo i contagi in provincia

I dati sull’andamento dei contagi da coronavirus in riferimento alla provincia di Ragusa confermano il rallentamento della pandemia sul territorio Ibleo. Secondo il report relativo alla diffusione del Covid-19, rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i decessi. Le persone attualmente positive al covid-19 sono 265, di cui 5 provenienti da fuori provincia. I ricoverati sono 25, di cui 20 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa con sei persone in terapia intensiva e 5 all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Dall’inizio della pandemia i guariti sono stati 7226 e 194 i decessi.

Contagi per comune:

Acate 8

Chiaramonte G. 6

Comiso 28

Giarratana 1

Ispica 3

Modica 49

Monterosso Almo 1

Pozzallo 5

Ragusa 64

Santa Croce Camerina 4

Scicli 8

Vittoria 83

Salva