Test rapidi: ancora nessun positivo a Modica

Nessun nuovo contagio accertato oggi durante lo screening di massa a Modica. I tamponi effettuati sono stati 425, di cui 19 appartenenti al mondo della scuola e 28 al comparto del benessere (estetiste e parrucchieri ). L’indice di positività nella città della contea sembra essersi abbassato totalmente da qualche settimana, in quanto per la terza volta consecutiva non è stata riscontrata nessuna positività.

Giorno 10 Febbraio la tracciatura speciale riguarderà il comparto alimentare. Lo screening è aperto a tutti.

