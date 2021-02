Corpo della polizia locale Ispica. Organico sempre più carente

Il Corpo della polizia locale di Ispica ha perso un’altra unità e così diminuisce ancor di più il personale a disposizione.

Sarà sempre più difficile garantire i servizi essenziali alla città se non si interviene per porre rimedio ad una situazione già precaria.

La ragione principale di questa difficoltà è legata ai pensionamenti ed al rifiuto di altro personale dipendente di trasferirsi presso il Corpo per svolgere la propria attività lavorativa nella qualità di agenti.

In passato, i ripetuti interpelli interni fatti per reclutare nuovi agenti tra i dipendenti sono caduti nel vuoto.

“La soluzione, dal nostro punto di vista – dicono i consiglieri comunali di opposizione, Mary Ignaccolo, Giovanni e Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo e Angelina Sudano – non può esclusivamente limitarsi al trasferimento di istruttori amministrativi per il disbrigo di pratiche amministrative visto che andranno in pensione a brevissimo non potendo così consentire un’adeguata programmazione.

Il controllo del territorio e la sua tutela, il controllo sul rispetto del nuovo divieto di transito istituito con ordinanza del 24 gennaio 2021 nel centro urbano ed in tutto il territorio comunale per gli autocarri di massa superiore a 7,5 tonnellate, il pieno funzionamento del servizio di videosorveglianza, alcuni servizi esterni come in particolare l’autovelox, la lotta all’abusivismo, i servizi relativi alla tutela degli animali necessitano di nuovo personale.

Tornare a sollecitare il personale dipendente in forza presso altri uffici comunali per individuare nuovi agenti concertando questi percorsi con le organizzazioni sindacali, trasferire gli adempimenti formali che sono annessi agli affidi degli animali d’affezione ad altri settori (come si chiedeva in passato), individuare strumenti capaci di garantire un’estensione dell’orario lavorativo al personale già in forza alla Polizia Locale possono rappresentare delle prime ed efficaci soluzioni”.