Incidente a Scicli. Centauro in un burrone

Gravissimo incidente stradale autonomo a Scicli, sulle curve di Contrada Pizziddu. Un motociclista è finito in un burrone mentre la moto si è infilzat nel guard rail. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco per recuperare la vittima nel burrone. È stato necessario tagliare anche alcuni alberi per raggiungere il giovane nel costone molto impervio.

