Santa Croce Camerina. Disponibile piattaforma Garzone-Store

E’ già disponibile ad operare a pieno regime la piattaforma Garzone-Store del Comune di Santa Croce Camerina, il market-place personalizzato dedicato all’Ente (accessibile dall’apposito banner presente sul sito istituzionale del Comune, nonché scaricando l’apposita APP dall’Apple Store o da Google Play). Il progetto vede raggruppati centinaia di negozi ed attività che insistono sul territorio camarinense, e che da oggi si arricchisce del modulo automatizzato per la ricezione degli ordini. Si tratta di una funzionalità che, insieme al sistema di chat per interagire in tempo reale con i clienti, al booking di prenotazione appuntamenti ed alla sezione dedicata alle promozioni, offrirò ai cittadini ed ai turisti una serie di innovativi servizi che non potranno che ottimizzare l’esperienza dell’acquisto.

Per il Sindaco Giovanni Barone, è un ulteriore passaggio di modernizzazione dell’Ente che guarda sempre più al futuro.

“Ringrazio l’assessore Patrizia Mandarà, per la realizzazione di un progetto a cui l’Ente era già proiettato. L’interessamento dell’Assessore Mandarà non ha fatto altro che aprire un’ulteriore canale economico per il rilancio delle nostre aziende.”

