Piante a Ragusa. Al via interventi definiti con ordine Agronomi

L’Assessorato al verde pubblico del comune di Ragusa, a seguito dell’attività svolta nei mesi scorsi in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi in tutti i viali alberati della città in cui sono stati rilevate piante di notevole dimensioni che occupano la maggior parte dei marciapiedi con accrescimenti anomali che hanno causato dissesti della pavimentazione e del manto stradale, ha approntato un primo piano di intervento di sostituzione degli alberi.

Le piante da sostituire sono spesso essenze arboree del tipo “Pino domestico” la cui presenza nel contesto urbano, a causa dell’anomalo sviluppo dell’apparato radicale e della reazione della pianta al contesto in cui è stata inserita e che dista da quello naturale, si traduce spesso in danneggiamento dei manufatti con il rischio anche per la collettività esposta all’imprevedibile verificarsi di cedimenti strutturali. Già in passato diversi cittadini hanno chiesto l’indennizzo per i danni derivanti da cadute o inciampi sulle buche createsi. Tutti i tronchi mozzati rilevati nei viali alberati – fa presente l’assessorato al verde pubblico – sono stati tagliati negli anni precedenti all’Amministrazione Cassì e negli stessi anni, non recenti, sono state piantumate essenze in prevalenza di medio fusto in buche molto ridotte rispetto all’apparato radicale della pianta e nei marciapiedi che non consentivano uno sviluppo naturale della chioma (via Dante, via Leonardo da Vinci, viale Europa, via Dublino, via Vasco De Gama, via Archimede, ecc.).

“L’Amministrazione Comunale Cassi – dichiara l’assessore al ramo Giovanni Iacono – ha approntato il Regolamento del Patrimonio arboreo e del verde pubblico approvato in Consiglio Comunale del 27 febbraio 2020 con il quale si è regolamentata tutta l’attività del verde ed in modo particolare all’art. 28, la modalità di piantumazione dei viali alberati, fissando le larghezze minime dei marciapiedi ed una superficie libera minima adeguata allo sviluppo della pianta prevedendo altresì una protezione laterale delle buche di dimensioni idonee con elementi sottostanti che evitano le infiltrazioni dell’apparato radicale nella pavimentazione circostante. Dopo tutti i rilievi necessari effettuati è stato approntato un primo piano di sistemazione dei viali alberati e di piantumazione di nuovi alberi e da giorno 14 febbraio 2021 i tronchi mozzati presenti in via Brin a Marina di Ragusa verranno sostituiti con 33 Tmarix (Tamarice) e si proseguirà con il Corso Italia con la piantumazione di 13 Ligustrum Japonicum ( Ligustri) ed a seguire ancora con tutti i viali alberati oggetto dell’analisi svolta nei mesi scorsi. Si utilizzerà, tra l’altro, una tecnica nuova con strumentazione acquisita recentemente dal Comune che consentirà di effettuare il delicato intervento di rimozione dei tronchi mozzati e sostituzione dei nuovi alberi con costi molto ridotti. “.

Infine a cura del servizio verde pubbloco le 11 piante di Phoenix Canariensis presenti nel viale del Giardino Ibleo, su un totale di 40 piante, sono state rimosse per un intervento reso obbligatorio dal pericolo che oramai le piante rappresentavano essendo state ‘svuotate’ da ogni linfa vegetale a causa dell’attacco da punteruolo rosso. Malgrado l’attività di contrastato con i prodotti autorizzati dall’assessorato Regionale risorse agricole, in passato nello specifico il “Redlan 22” e con le misure previste dal Decreto 234 del 3/8/2018 che ha abrogato il DM del 7/2/2011, il punteruolo rosso rimane un parassita contro il quale non ci sono ancora cure efficaci ed una delle misure di contrasto che utilizziamo sono le trappole di cattura con esche di ferormoni. Nelle prossime settimane si provvederà alla sostituzione anche delle palme abbattute con delle Washington Filifera.

