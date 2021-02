Modica. Lavori di adeguamento sismico ed antincendio al Verga.

A seguito della delibera commissariale n. 95 del 29.06.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di lavori di adeguamento normativo nell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Verga” di Modica ed espletata la gara per l’aggiudicazione dei lavori, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi in favore della ditta Imprefer Srl di Linguaglossa (CT) con l’applicazione del ribasso offerto del 20,488% sull’importo a base di gara di € 1.509.477,39, determina un importo contrattuale di € 1.315.822,24 comprensivo di € 115.606,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto è finanziato con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2019.

