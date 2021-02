Ragusa, completamento lavori Scuola dello Sport. Affidati lavori

Il Dirigente del 4° settore “Lavori Pubblici ed Infrastrutture”, . Carlo Sinatra del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha affidato l’esecuzione dei lavori relativi al progetto “Completamento scuola dello sport di Sicilia con annesso museo tematico del tiro a volo”, alla ditta CO.GE.CA. di Ravanusa, giusto verbale di gara del 12 novembre 2020, che si è aggiudicato i lavori con il ribasso del 20,61% sull’importo a base d’asta di € 574.960,96, che ha determinato un importo contrattuale di € 504.080,74 comprensivo di € 47.619,23 per oneri di sicurezza.

L’appalto è finanziato con i trasferimenti di cui alla legge 29/12/2003 n. 376 e D.M. 17/11/2004, per i quali è stato applicato l’avanzo vincolato della somma complessiva di € 782.229,17 al capitolo 1 del bilancio di previsione 2020-2022.

Il progetto riguarda una serie di lavori da eseguirsi sulla struttura della Scuola dello Sport di Ragusa, di proprietà del Consorzio dei Comuni della Provincia di Ragusa, attualmente gestita direttamente dal Coni, ed ha come obiettivo principale la realizzazione del “Museo Tematico del tiro a volo”, ma anche quello di ridefinire l’identità all’area, da un lato affidando agli spazi aperti il compito di facilitare le interazioni tra i diversi ambiti edilizi, ricercando una nuova qualità urbana, dall’altra di ripristinare alcune funzionalità della struttura edilizia stessa, per migliorarne le performance.

