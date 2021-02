Da Comiso si vola per Roma Fiumicino e Milano Linate.

La continuità territoriale, che garantisce queste tratte a prezzi calmierati, ci permette di continuare a svolgere un servizio per chi, nonostante tutte le restrizioni, ha comunque necessità di viaggiare, per lavoro e per motivi di salute.

– Siamo orgogliosi – dicono dalla società di gestione dell’aeroporto – che il nostro piccolo scalo possa svolgere il suo ruolo per le esigenze de cittadini del sud est siciliano, anche – anzi soprattutto – in questo periodo di grande difficoltà, a causa della pandemia da Covid-19”.

Salva