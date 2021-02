828 tamponi oggi pomeriggio a Modica. Zero positivi

828 tamponi quelli effettuati oggi presso l’atrio Comunale di palazzo San Domenico a Modica e anche oggi 0 positivi.

Continuano a scendere dunque vertiginosamente i numeri dei contagi a Modica e in provincia. In Città si registrano poco più di 50 positivi (oltre 300 erano a novembre)

Alla luce di questi numeri, dichiara il Sindaco Ignazio Abbate, perché la Regione non chiede la revisione della “colorazione” prima dei 15 giorni canonici previsti? Che senso ha aspettare fino al 15 febbraio per chiedere la zona gialla? L’economia è agonizzante e ogni giorno di chiusura avvicina tante attività alla chiusura definitiva

