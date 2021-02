Pallamano. KeyJey Ragusa in trasferta a Palermo

Nona giornata del girone di andata, nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, per la KeyJeyRagusa che, domani, sabato 6 febbraio, sarà di scena sull’ostico parquet del Cus Palermo. Il sette di Mario Gulino, reduce dalla convincente vittoria casalinga contro il Giovinetto Petrosino, dovrà cercare di dare continuità alla prestazione di sabato scorso con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un avversario quadrato e molto quotato e che, non a caso, occupa il quarto posto in classifica a quota nove punti, distanziato di tre lunghezze dalla compagine iblea. “E’ una partita molto importante per entrambe le compagini –affermano dalla KeyJey Ragusa – perché da un lato ilCus può sperare di proseguire la scalata per il terzo posto, dall’altro, per quanto ci riguarda, ci posizioneremmo in una zona più tranquilla della classifica, tenendo a distanza di sicurezza gli inseguitori.Conosciamo il valore della compagine palermitana, sappiamo che è formata da giovani che corrono molto e che sanno giocare a pallamano. Quindi, sarà per noi un test molto complicato che ci dirà parecchio sul nostro grado di evoluzione nel corso della stagione”. Intanto, mercoledì, a Mascalucia, quattro tra i più giovani giocatori della KeyJey hanno partecipato a uno stage di selezione nazionale, con il tecnico Riccardo Trillini, per i nati negli anni dal 2002 al 2005. Sono stati convocati, per essere visionati: il portiere Salvatore Carbone, l’ala destra Andrea Mazzone, il terzino Flavio Giummarra, tutti under 17. E l’ala Gabriele Giummarra, under 19. Motivo di grande soddisfazione per l’intera società iblea che ha puntato parecchio sulla valorizzazione dei più giovani.

Salva