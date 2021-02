Visite case di riposo: nuova disposizione del Sindaco di Modica

Vista la circolare dell’assessore alla sanità che consente agli ospedali di fare accedere i visitatori per le visite ai degenti, anche se in maniera contingentata e con le dovute precauzioni, in considerazione del miglioramento dei dati epidemiologici dei contagi nella regione Sicilia da coronavirus il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha disposto che a partire da oggi, i titolari delle case di riposo potranno autorizzare l’accesso per visita ai propri cari osservando le seguenti prescrizioni:

Sono ammesse le visite solo ed esclusivamente ai parenti stretti;

È consentita la visita solamente se muniti del certificato con esito negativo, almeno dell’esame da tampone rapido;

La certificazione non sarà valida oltre le 48 ore dal rilascio;

Si fa obbligo a tutti i visitatori di indossare la mascherina chirurgica;

Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di misurare la temperatura a tutti i visitatori;

Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di registrare il nominativo del visitatore;

Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di fare rispettare i dettami previsti dal DPCM

E’ inteso che la circolare potrà essere revocata in qualsiasi momento se i dati epidemiologici della Regione dovessero confermare una ripresa dei casi di contagio da coronavirus. “So che tantissimi cittadini aspettavano questa ordinanza – commenta il Primo Cittadino – perché hanno sofferto la lontananza dai loro cari a causa della chiusura delle case di riposo. Mi appello al buon senso di tutti affinchè vengano rispettate le necessarie precauzioni in modo da non arrecare alcun pericolo agli ospiti delle strutture. Se dovessero verificarsi altri casi di contagio all’interno delle strutture sarò costretto a ritirare l’ordinanza”.

