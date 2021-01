Solo colpa della pandemia? Riceviamo e pubblichiamo

Si dà la colpa alla pandemia. Visto che ha causa del coronavirus, nel Comune di Modica è vietato al cittadino che ha di bisogno di poter accedere in qualunque ufficio, anche se in molti posti con porte chiuse o cancelli ci sono indicati i relativi numeri telefonici per poter esporre quello che ha di bisogno. Spesse volte il telefono risulta occupato o la persona ricevente non lo prende. Il cittadino rimane senza nessuna risposta.

Il sottoscritto svariate volte ha telefonato per poter reclamare con qualche impiegato per la cartella di pagamento della TARI in quando mi è arrivata con due rate da pagare. La prima rata l’ho pagata, la seconda non mi è stato possibile pagarla. Il 29 dicembre ne ho ricevuto un’altra da 300 euro con fattura emessa il 30 0ttobre 2020.

Ho fatto il conteggio ed ho notato che non avevano fatto la detrazione del 20% che mi spetta perché sono possessore della compostiera domestica e non so a chi mi devo rivolgere. Perchè se ho la possibilità di poter pagare qualche altra rata, devo ritardare e mi fanno aspettare alcuni mesi per ricevere il rimborso. Vi prego se potete fare qualche esposto da parte vostra al dirigente di codesto ramo, e il risultato comunicarlo hai cittadini tramite la vostra rete.

Con osservanza

Giovanni Amore

Salva