Energie rinnovabili: mercato green e friendly verso l’ambiente in Italia

L’energia rinominata green è l’energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, come, ad esempio, i pannelli solari sulle abitazioni. L’energia green è indubbiamente amica dell’ambiente e dell’ uomo : pulita, sana e non causa nessun tipo di rischio verso l’ambiente stesso e il territorio.

L’utilizzo di energie green da parte delle aziende può essere facilmente regolamentato da condizioni agevoli, poiché è il governo stesso a propendere per questa soluzione. Ma scopriamo assieme quali siano in Italia i fornitori di luce e gas più green e friendly per l’ambiente.ultimi anni la produzione di energia da fonti rinnovabili è positivamente aumentata in tutta l’ Unione Europea negli ultimi vent’anni, ma, specialmente in Italia negli ultimi dieci anni abbiamo assistito maggiore presa di coscienza e crescita smisurata verso questa opzione. Sono spesso i cittadini a richiedere per le loro abitazioni dei pannelli solari, i quali trasformano l’energia solare in energia fruibile per l’uomo e calore per l’abitazione stessa.

L’acquisto da parte di un privato di un impianto che si autoalimenta ad energia solare apporta esclusivamente dei vantaggi: l’abitazione diventa eco sostenibile e la bolletta diminuirà incredibilmente poiché non si avrà più necessità di acquistare la materia prima da un fornitore.

Questa opzione, però, comporta pochi svantaggi: l’acquisto di un impianto fotovoltaico richiede una grossa quantità di denaro all’inizio, e tale denaro verrà recuperato successivamente dal cliente solo alcuni anni dopo.

Insomma, si tratta di un’alternativa straordinariamente attraente, ma, purtroppo, non alla portata di tutti.

E per chi, appunto, non può realizzare questa scelta, e vive in una grande città, o in un appartamento? Quali sono gli operatori più green sul mercato?

Il primo consiglio che possiamo darvi a riguardo, assai rassicurante, è che tutti abbiamo diverse opzioni tra cui scegliere oggigiorno in Italia: possiamo operare la selezione di un fornitore il quale utilizzi e tragga la sua energia solo esclusivamente da fonti rinnovabili; pensate a quanto potreste fare del bene al pianeta: per 1 KWh di energia green, avremo ben 5 kili in meno di CO2, ovvero la dannosa anidride carbonica, nell’atmosfera.

Esploriamo quindi i fornitori di gas e luce più green in Italia: abbiamo stilato una piccola classifica per voi.

In testa troviamo l’azienda Lifegate Energy: l’energia viene prodotta in Italia, esclusivamente da fonti green, come impianti fotovoltaici come pannelli solari, o turbine eoliche per produrre sostentamento eolico.

Inoltre, tale azienda si impegna incessantemente verso l’ambiente: hanno come focus il riforestazione e tutelano aree naturali sul territorio.

Dopodiché troviamo ABenergie, un’azienda specializzata in gas e luce: questa azienda con sede in Lombardia, a Bergamo, è sia un produttore che un fornitore di energie rinnovabili. L’azienda copre l’intero territorio italiano, e offre uno sconto ai suoi clienti del ben 10 % sul costo della bolletta. Vantaggioso, no?

L’ultima, ma non per questo la meno importante, è Pulsee: l’azienda permette al consumatore l’opzione “Adotta un impianto”; tramite questa opzione il cliente può scegliere di acquistare fornitura dall’azienda. Questa fornitura di energia elettrica proviene esclusivamente da fonti sostenibili, “per una scelta green”.

Infine, un’altra bella notizia: ogni anno, alla fine dell’anno, Pulsee invierà al consumatore un certificato testimoniando quanto i suoi consumi siano stati favorevoli per l’ambiente.

Salva