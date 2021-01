Ragusa. Ufficio Diocesano per la Giornata dei calzini spaiati

“Vi aspettiamo con i vostri calzini spaiati da casa, da lavoro, da scuola, in auto, al mare o in montagna, vicini e lontani”. E’ il messaggio lanciato dagli organizzatori dell’ottava edizione della Giornata dei calzini spaiati in programma venerdì 5 febbraio. Un appuntamento rivolto a tutti a cui ha aderito anche l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa. “Un appuntamento simpatico e leggero – spiega il direttore, il sacerdote Giorgio Occhipinti – ma, allo stesso tempo, dal forte significato simbolico visto che, quest’anno più di sempre, ci sentiamo tutti calzini spaiati e ci sentiamo più soli. Però, come i calzini spaiati non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non vediamo l’ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme”. Come si partecipa? Basta fare una foto e pubblicarla sulla pagina Facebook della giornata dei calzini spaiati oppure sui profili personali Instagram e Twitter, insomma dove piace a ciascuno, e scrivere #calzinispaiati2021. La giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere con un sorriso colorato tutte le persone che si sentono attratte da questa idea. “Un’idea – aggiunge don Occhipinti – che è nata da una scuola primaria in Friuli e che, grazie alla spinta della maestra Sabrina, è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore, in tutti questi anni, di realtà presenti sul territorio. L’appuntamento è riuscito a conquistare, negli anni, l’interesse di scuole, squadre sportive di ogni disciplina, uffici, famiglie, dai neonati alle persone senza età. Anche noi faremo la nostra parte”.

