Pallamano, la KeyJey Ragusa ospita la Giovinetto Petrosino

Vietato sbagliare. Torna a giocare tra le mura amiche, domani, sabato 30 gennaio, la KeyJey Ragusa che, nella palestra di via Sebastiano Parisi, ospiterà, a partire dalle 19, la Giovinetto Petrosino. Scottati dalla pesante sconfitta subita nel precedente turno a Salerno, il sette allenato da Mario Gulino intende subito recuperare il terreno perduto, anche per risalire la classifica nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile. Lo staff tecnico sta facendo il possibile per fare in modo che, stavolta, l’organico ibleo possa presentarsi al completo. Ma la decisione ultima sarà presa proprio poco prima della partita. Nel corso della settimana, Gulino ha operato strenuamente per consentire ai giocatori iblei di apprendere nuovi meccanismi nel reparto offensivo ma anche in quello difensivo. D’altro canto, il match di domani con la Giovinetto Petrosino non sarà facile. La squadra avversaria, infatti, che in corso d’opera si è potenziata con l’arrivo di alcuni elementi di spessore oltre che di categoria, è reduce, dopo la pausa natalizia, da due vittorie consecutive e veleggia al quarto posto in classifica, con 8 punti. Quattro, invece, i punti dei ragusani che sono chiamati a risalire la china. “Abbiamo la necessità di dimostrare tutto il nostro valore – chiariscono dalla KeyJey – per riuscire a ripartire di nuovo di slancio dopo le due battute d’arresto consecutive subite da quando il campionato è ripartito. Sappiamo che anche quella di domani sarà una gara in salita ma abbiamo il dovere di dare il massimo. E siamo certi che lo faremo”. Il match prenderà il via alle 19 e, seppur a porte chiuse, sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Pallamano Ragusa”.

Salva