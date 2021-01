Incontro tra la CNA di Ispica e l’Amministrazione Comunale

Si è svolto a Palazzo Bruno un incontro tra i rappresentanti della CNA di Ispica e l’Amministrazione Comunale.

Erano presenti gli Assessori Barone e Denaro.

Gli argomenti trattati hanno riguardato le attività produttive e le prospettive di lavoro per le imprese artigiane locali nell’ambito della realizzazione dei lavori programmati dall’Amministrazione Comunale.

Un’attenzione particolare è stata prestata alla problematica dell’attuazione del programma per l’utilizzo dei fondi ex Insicem.

Gli Assessori Barone e Denaro hanno comunicato che l’iter burocratico relativo all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’area PIP (Area Artigianale) in Comune di Ispica, per un importo pari a euro 1.420.124,34, è stato definito.

Si potrà così procedere speditamente agli espropri e all’immissione in possesso nelle aree pertinenti.

L’Area Artigianale decolla concretamente.

Si apre una fase nuova per le attività lavorative e occupazionali della nostra economia imprenditoriale e artigianale.