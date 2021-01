Ragusa. Giovane 20enne tenta il suicidio

Una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Ragusa, mercoledì 27 gennaio intorno alle 19, ha salvato la vita di un giovane 20enne che stava per suicidarsi all’interno della propria abitazione. Il giovane aveva legato una corda ad un gancio pendente del soffitto ed aveva già stretto il cappio al collo, intenzionato a lanciarsi dalla sedia sulla quale era salito. L’insano gesto è stato evitato grazie al pronto intervento dei militari, avvertiti dal personale del 118 che a sua volta erano stati chiamati dal coinquilino del giovane. Uno dei militari intervenuti è riuscito ad entrare da subito in sintonia con il ragazzo, conquistandone la fiducia e facendosi spiegare le ragioni che lo portavano a volersi togliere la vita. Il Maresciallo è riuscito a far ragionare il giovane, convincendolo a desistere. Il 20enne è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno condotto presso l’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti.

