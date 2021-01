Sanremo senza pubblico e figuranti, Amadeus pronto a lasciare

Il Festival di Sanremo 2021 non nasce sotto i migliori auspici. In piena pandemia e con la voglia di andare avanti, scoppia il caso pubblico. Dopo lo stop di spettatori e anche di figuranti, arrivato con il tweet del ministro Franceschini, Amadeus, a quanto si apprende, starebbe valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021. La questione festival è uno dei nodi sul tavolo del cda in corso a Viale Mazzini. Amadeus ha sempre difeso l’idea di un festival con il pubblico e la linea prevalsa finora era appunto quella di aprire la platea dell’Ariston a figuranti contrattualizzati. Ipotesi che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha fatto invece oggi Franceschini che attraverso un tweet ha detto che non ci potranno essere ne spettatori paganti, ne gratis e neanche figuranti.

“Io sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”, ha poi spiegato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, interpellato dall’Ansa dopo le indiscrezioni sulla possibilità che Amadeus possa lasciare il suo ruolo di direttore e conduttore artistico del Festival di Sanremo. GDS

