Bonifica territorio deturpato da rifiuti a cura di Ragusattiva

“In un momento delicato per la gestione dei rifiuti nella nostra come nelle altre città della provincia, volevo rivolgere un pubblico ringraziamento agli amici di RagusAttiva che, pur con tutte le restrizioni dovute alla pandemia, si sono organizzati per cercare, in maniera volontaria, di mantenere pulite alcune zone del territorio dove, di solito, la raccolta dei rifiuti non è solita passare e dove si rende necessario attivare azioni di pulizia straordinaria”. E’ quanto evidenzia il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, esaltando l’operato di questo gruppo di ragazzi che si sono messi assieme prendendo spunto dall’esigenza di sensibilizzare tutti, attraverso la partecipazione attiva, sul problema dei rifiuti presenti sul territorio cittadino. “Insomma – continua Chiavola – una presa di coscienza consapevole sulle criticità riguardanti un problema dilagante e pervasivo. Una piccola rivoluzione che, così come consigliano gli amici di RagusAttiva, deve prendere il via dalle nostre azioni quotidiane, tenendo pulito laddove possiamo. Tra l’altro, è stato costituito, su Facebook, un gruppo pubblico, denominato appunto RagusAttiva, che conta già quasi 900 iscritti e dove si moltiplicano le segnalazioni da parte di chi ritiene doveroso attivarsi per bonificare spazi del nostro territorio, campagne, tratti di spiaggia, che non meritano di essere deturpati. Sarebbe opportuno, e qui rivolgo un invito all’Amministrazione comunale, che il Comune fornisse un sostegno a questi ragazzi, li rendesse in qualche modo protagonisti di un circuito virtuoso destinato a coinvolgere altri cittadini di buona volontà. Chissà che con il sostegno dell’ente municipale, questa rete non possa estendere ulteriormente le proprie ramificazioni. Naturalmente, il tutto per il benessere del nostro territorio. Noi ci siamo e sosterremo, per quanto nel nostro piccolo, le azioni di RagusAttiva”.

