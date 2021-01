Vittoria. Celebrato il Giorno della Memoria: “Per Non Dimenticare”

La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha partecipato questa mattina, all’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo “San Biagio” relativa alla cerimonia celebrativa dell’istallazione della Pietra d’Inciampo in memoria dell’avvocato Salvatore Lucchesi.

Ufficiale degli alpini, Salvatore Lucchesi fu deportato nel campo di sterminio di Dachau, (a circa 16 km a nord-ovest di Monaco di Baviera nel sud della Germania) il 14 luglio del 1944 dove rimase internato fino al 28 aprile del 1945.

Un’iniziativa per rendere omaggio e perpetuare la memoria di un illustre concittadino che conobbe l’orrore dei campi di concentramento nazisti.

Alla cerimonia celebrativa gli alunni dell’istituto San Biagio, rappresentati dal baby Sindaco in carica, Cristiana Guadagnino,hanno voluto sottolineare l’importanza di Ricordare per non Dimenticare.

La pietra d’inciampo installata lo scorso anno rappresenta la volontà della Scuola e della Commissione straordinaria, partner dell’iniziativa, di rinnovare il ricordo di una tragedia immane che ha contrassegnato drammaticamente il XX secolo. Anche quest’anno, nel solco di quella iniziativa, si è voluto ribadire l’impegno a tenere viva la fiamma del ricordo per non dimenticare la tragedia dell’Olocausto e l’orrore che ha rappresentato la persecuzione razziale.

La cerimonia si è svolta quest’oggi in via Carlo Alberto, al civico 83, nel segno della sobrietà e del rispetto delle norme anti-Covid.

Presenti all’evento, oltre ai parenti del compianto avvocato Lucchesi, anche il provveditore agli studi , Viviana Assenza ed il questore di Ragusa, Giusy Agnello.

