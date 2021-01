E’ stata firmata oggi la convenzione tra il Comune di Pozzallo e l’Associazione Avis, Sezione di Pozzallo, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di arredo della piazza Studi.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che ha avuto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa, prevede la realizzazione di una nuova aiuola centrale in cui sarà allocata una scultura in acciaio rappresentante tre onde, con all’estremità la goccia del sangue marchio dell’AVIS.

La scultura, intitolata “onde della solidarietà”, fa parte del progetto di sistemazione della parte centrale, del verde e di un nuovo impianto di illuminazione.

Il costo dell’opera sarà sostenuto dall’AVIS.

“E’ questo un esempio virtuoso di collaborazione fra Comune e associazione di volontariato – afferma il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – che ha come fine quello di migliorare e rendere più gradevole l’aspetto urbanistico di una parte importante del territorio urbano”.

“L’AVIS, Sezione di Pozzallo – afferma il Presidente Sandro Donzella – è una realtà che ormai è presente da oltre 37 anni nel territorio e mira quotidianamente a sensibilizzare i cittadini al prezioso atto del donare”.

