Video. Il salvataggio del 90enne scomparso ieri a Modica

Il 90enne scomparso ieri mattina a Modica e ritrovato questo pomeriggio nel parco cava d’Ispica è stato recuperato grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. Non essendo possibile arrivarci con un’auto, visto come è impervia la zona, l’elicottero era l’unico mezzo per recuperare Giovanni Supan. Con grande professionalità il salvataggio è andato a buon fine e adesso i familiari hanno potuto riabbracciare il loro caro.

