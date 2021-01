Santa Croce Camerina. Il 5 febbraio riapre l’ufficio postale

Poste Italiane informa che l’ufficio postale di via Pirandello a Santa Croce Camerina riaprirà al pubblico il prossimo 5 febbraio. La sede è stata interessata da lavori infrastrutturali di ammodernamento e restyling quali interventi di efficientamento e l’installazione di impianti di sicurezza. Durante il periodo di lavori l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso la disponibilità di un container, proseguendo al contempo nei lavori di ristrutturazione della sede nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Poste Italiane invita i cittadini a utilizzare l’ATM Postamat disponibile nel comune di Santa Croce Camerina unitamente ai canali digitali (il sito poste.it e le App per i titolari di carte, conti e libretti) per tutti i servizi consentiti, rivolgendosi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili nel rispetto delle disposizioni anti Covid attualmente in vigore.

Per il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, si tratta di una notizia che mette fine ad un disagio durato anni.

“Proprio ieri, ho avuto rassicurazioni dai vertici di Poste Italiane che hanno garantito che l’inizio di febbraio sarà caratterizzato dalla bella notizia che l’Ufficio Postale finalmente tornerà nella struttura originaria, rimodernata e resa ancor più sicura ed accogliente per gli utenti. In questi giorni erano stati molti i cittadini che hanno inoltrato lamentele per il disagio provocato dalla struttura precaria poco accogliente.

Ringrazio i vertici di Poste Italiane per aver recepito positivamente e celermente alla richiesta di accelerare l’iter di riapertura degli uffici postali e per aver risposte celermente.”

