Impianti fotovoltaici su edifici comunali di Ispica

L’amministrazione comunale di Ispica farà ricorso al Fondo previsto per gli Enti Locali e finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali; per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e per l’impianto di pubblica illuminazione.

Il Sindaco ha comunicato l’utilizzo della somma di 90.000 euro, assegnata al Comune di Ispica dal Ministero degli Interni, per adeguamento dei locali a piano terra di Palazzo Bruno. Questo nella logica dell’eliminazione degli affitti e del risparmio .

Con la sola presenza dei Consiglieri di maggioranza, il Consiglio Comunale, a seguito della dichiarazione di dissesto, ha provveduto alla modifica del Regolamento IMU adeguandolo alle norme vigenti e alla determinazione delle relative tariffe.

Nonostante il dissesto, si è riusciti a non apportare nessun aumento alle tariffe sulle seconde case, aree edificabili e confermare quelle in vigore, comprese le esenzioni per la prima casa e i terreni agricoli.

Sempre durante la stessa seduta consiliare sono state apportate le necessarie modifiche al Regolamento sull’imposta di soggiorno e alle relative tariffe. L’aspetto principale riguarda l’adeguamento alle disposizioni legislative e finanziarie riguardante l’inserimento delle “locazioni brevi” tra i soggetti passivi. A seguito di tale previsione sarà pubblicato nel sito del Comune il regolamento modificato e le relative tariffe e modulistica a servizio dei cittadini.

Salva