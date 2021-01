Avete subito un torto o un’ingiustizia e volete vendetta contro i nemici? Molti ricorrono ai rituali per riportare quello che sentono essere un equilibrio di giustizia,

Forse l’ideale sarebbe non avere nemici, ma talvolta le rivalità sembrano nascere spontaneamente. Può capitare in ambito professionale fra colleghi in competizione per una promozione; oppure nel campo sentimentale se due contendenti aspirano alla stessa persona. La poetessa Alda Merini diceva che contro i nemici la miglior vendetta è la felicità. Non tutti però si accontentano si questa soluzione di filosofia inversa, e preferiscono ricorrere a qualcosa di più diretto.

Nel ricorrere ai rituali, vengono chiamate in causa forze astrali di grande potenza, in questo caso nociva. Chi sfrutta questo potere non pensi di essere immune; molto spesso ci sono ‘colpi di ritorno’, che porta sfortuna a chi ha compiuto il rituale. Per questo è necessario schermarsi, indossando amuleti o creando barriere positive con formule e preghiere di protezione. Ricordate che l’effetto di contraccolpo rischia di essere molto forte, carico delle diverse energie di partenza e di ritorno; si dice che possa tornare indietro moltiplicata per tre.

Tenete conto che i malefici sono molto difficili da sciogliere, quindi c’è poco spazio ai ripensamenti. Una volta scagliata la maledizione, i rapporti con quella persona potrebbero essere compromessi per sempre.

I rituali contro i nemici

Uno dei rituali contri i nemici più conosciuto dagli Operatori Esoterici di Magia Nera è quello che prevede l’uso di una bambolina, noto anche come voodoo. Bisogna recuperare una statuetta, o crearla, e darle il nome della persona verso cui si indirizza il rituale malefico. Per avere efficacia, è necessario compiere un rito di ‘battesimo’ per imprimere forza al nome e legarla alla persona. La bambolina viene poi infilzata con aghi o con spilli, nella testa e nel cuore.

Alcune persone ricorrono anche alla fattura, ovvero alla maledizione legata a un oggetto. L’effetto negativo quindi vive all’interno di una cosa, che viene donato al proprio nemico e, inconsapevolmente, porta con sé il maleficio.

Servono conoscenze di quella che viene chiamata ‘magia nera’ per mettere in atto rituali contro i nemici. Non solo perché abbiano effetto, ma anche per evitare di indirizzarli verso altre persone. Se non siete esperti, rivolgetevi a qualche esperto del settore. Sceglietelo con accuratezza e verificate che sia affidabile, o potreste trovarvi nei guai. Ricordate che per un obiettivo raggiunto c’è sempre un prezzo da pagare; siete in credito con le forze universali.

Difendersi dai rituali dei nemici

Non pensiate di essere i soli ad aver pensato a questa soluzione; anche i vostri nemici possono aver deciso di ricorrere ai malefici contro di voi. Oltre a difendervi, quindi, dall’eventuale colpo di ritorno, potreste agire precauzionalmente e difendervi dalle cattive intenzioni altrui.

In particolar modo, se siete risultati vittoriosi in qualche campo, e questo ha prodotto invidie o gelosie, potreste essere vittime di rituali infausti. Le strategie di difesa sono le stesse: munitevi di amuleti, pronunciare preghiere chiedendo protezione e accettate con precauzione doni da chi non è amico fidato.

Salva