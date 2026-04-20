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Politica | Scicli

Scicli Bene in Comune, PD e Sinistra Italiana: ritrovare spinta su temi di identità comune

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Scicli, 20 aprile 2026 – È stato un incontro ricco di contenuti e molto propositivo quello che si è svolto fra Scicli bene in Comune, Sinistra Italiana e Partito Democratico, presso la sede de La Casa Del Popolo in via Valverde (Strada Nuova). Alla presenza dei rappresentanti dei partiti e di iscritti dei rispettivi gruppi politici, ci si è confrontati sulle tante questioni aperte in città e di come l’attuale Amministrazione di centro destra sia divenuta incapace di dialogare con la stessa. Scuola e attenzione alle fasce più deboli, ambientalismo e rifiuti, PUG e sviluppo del territorio, alcuni dei temi del dibattito che si vogliono portare avanti per costruire insieme una piattaforma di temi cari al Centrosinistra e per rilanciare il governo della città, con un atteggiamento più solidale, che tenga conto delle nostre radici storiche e culturali. I partiti si sono salutati con l’impegno di rivedersi a breve, con l’auspicio che, in questo progetto, si sentano coinvolte tutte le forze che in città si riconoscono nell’area di centro sinistra.

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